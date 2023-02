Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bendeac a implinit 40 ani. Val de mesaje pe Instagram! Mihai Bendeac și-a aniversat ieri ziua de naștere. Actorul a schimbat prefixul, implinind varsta de 40 de ani. „Am ajuns la varsta la care sunt daddy, dar vreau sa va asigur ca nu sunt și «sugar». M-am trezit de dimineața, am fost la chioșc,…

- Victor Rebengiuc, unul dintre cei mai indragiți actori din Romania, implinește astazi, 10 februarie, onorabila varsta de 90 de ani. Actorul s-a nascut la București pe data de 10 februarie 1933, iar in 1956 a absolvit Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica „I.L. Caragiale” din Capitala. Cu…

- Fericire mare in familia Elenei Basescu. Mezina fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, și-a serbat, de curand, fiul. Traian jr., cel care poarta numele bunicului sau matern, a implinit varsta de opt anișori. Cat de mare a crescut baiatul vedetei. Fiul Elenei Basescu a implinit 8 ani La varsta…

- Maria Branyas Morera a trait doua razboaie mondiale, razboiul civil spaniol, pandemia de gripa din 1918 si Covid. Acum, femeia nascuta in California este cea mai in varsta persoana in viata din lume.

- Polițiștii hunedoreni vor verifica legalitatea comercializarii articolelor pirotehnice si a brazilor de Craciun, precum si a produselor alimentare specifice acestei perioade In scopul prevenirii si a combaterii evaziunii fiscale, politistii structurilor de investigare a fraudelor…

- Horoscop 22 decembrie 2022. Probleme in dragoste pentru Lei astazi, insa le pot evita daca iși pastreaza calmul și nu scot de la naftalina probleme demult uitate. Sfatul astrelor pentru Lei este sa faca pace cu trecutul, sa lase in urma totul și sa priveasca in viitor cu iertare și ințelepciune. Horoscop…

- Oana Zavoranu, in varsta de 48 de ani, a postat pe contul de socializare imagini cu mama ei, Marioara Zavoranu, chiar in ziua in care ar fi implinit 72 de ani. Marioara Zavoranu s-a stins din viața in anul 2015, la varsta de 66 de ani. Pe 17 decembrie, ar fi fost ziua de naștere a mamei sale, moment…

- Anamaria Prodan și-a sarbatorit frumoasa varsta de 50 de ani. Impresara a avut parte de o petrecere fastuoasa alaturi de vedetele showbiz-ului romanesc. Aceasta a oferit un interviu in cadrul emisiunii Xtra Night Show, in care a marturisit ce dorințe, dar și ce regrete are pana la aceasta varsta.