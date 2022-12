Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au divorțat oficial, dar se pare ca scandalul continua. In prim-plan iese acum copilul cuplului. Celebrul antrenor cu siguranța a ramas șocat de reacția dura primita de fiul pe care il are din povestea de iubire cu impresara. Fanii fostului cuplu au privit uimiți…

- Plecarea lui Mihai Bendeac din proiectul „iUmor” ramane invaluita in mister pentru fanii emisiunii, insa efectele se resimt din plin pentru postul de televiziune. Șefii din Antena 1 cu siguranța nu sunt mulțumiți de situația in care s-a ajuns. Ce se intampla cu show-ul care a ajuns la sezonul cu numarul…

- O vedeta de la noi a purtat bijuterii de un milion de dolari pe scena de la iUmor. Fanii show-ului de comedie au ramas surprinși atunci cand au vazut cu ce accesorii s-a prezentat langa jurații de la Antena 1. Invitatul special din ediția viitoare a furat privirile tuturor. Vedeta urmeaza sa comenteze…

- Fanii emisiunii „iUmor” se intreaba de ce Mihai Bendeac a ales sa paraseasca masa juriului. Delia Matache a venit cu un raspuns pentru cei care i-au pus intrebari despre acest subiect. Telespectatorii au fost uimiți cand au vazut ca Mihai Bendeac a fost inlocuit permanent la masa juriului de la „iUmor”.…

- S-a afla unde va fi inmormantat Nosfe. Celebrul artist a murit in cursul zilei de duminica, 16 octombrie. Anunțul decesului sau a tulburat o țara intreaga, iar colegii de breasla sunt șocați de tragedie. Fanii solistului sunt așteptați acum sa vina sa iși ia ramas bun. Artistul ar fi decedat in urma…

- Vestea ca Mihai Bendeac a plecat de la iUmor i-a șocat pe fanii emisiunii de la Antena 1. Cu toate acestea, reputat actor pare sa petreaca foarte mult timp in compania unora dintre foștii sai colegi, unii ce i-au devenit, in timp, și foarte buni prieteni. Pe langa Delia, cine este vedeta care are o…

- Smiley și Andra se bucura de o prietenie incredibila. Cei doi colaboreaza acum pentru noua piesa care i-a surprins pe fani, timp in care reușesc sa se cunoasca mai bine. Celebrul jurat de la ,,Vocea Romaniei” a dat-o de gol pe colega sa. Puțini din fanii soției lui Catalin Maruța știau asta despre ea.…

- Mihai Bendeac vine cu primul mesaj oficial dupa plecarea de la Antena 1. Fanii emisiunii ,,iUmor” susțin ca proiectul nu va mai fi la fel fara celebrul actor care le aducea zambetul pe buze tuturor la masa juriului. Vedeta s-a desparțit cu scandal de postul de televiziune alaturi de care a lucrat mulți…