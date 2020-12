Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timiș sunt noua focare de SARS-Cov2, potrivit Direcției de Sanatate Publica. Sunt cazuri noi in focarul de la Spitalul de Copii Timișoara. In focarul de la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” Timișoara, secția Pediatrie II, au aparut doua cazuri noi, in ultimele 24 de ore. Aici sunt 13 cazuri…

- A trecut o luna de cand eroul de la Piatra Neamț, medicul Catalin Denciu, a fost transferat la spitalul militar din capitala Belgiei. A ajuns acolo cu arsuri pe aproape 80% din suprafața corpului și a avut nevoie de mai multe intervenții chirurgicale. Sabina Iosub, jurnalist Antena 3, a intrat in spitalul…

- Pacientii care se interneaza la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu, unde exista si bolnavi de COVID-19, sunt intampinati de un brad decorat intr-un mod inedit, cu manusi, viziera, halat si masca de protectie, asemenea unui cadru medical echipat pentru a fi protejat de contactul cu noul coronavirus.…

- Incepand de luni, pacienții decedați in Spitalul de Boli Infecțioase” Victor Babeș” Timișoara in urma infecției cu SARS-CoV 2 vor fi depuși intr-o autospeciala pentru pastrare temporara și transport in regim frigorific. “Morga mobila” a fost amplasata in curtea unitații sanitare, accesul in zona urmand…

- Cazul pacientei moarte de la Spitalul “Victor Babeș” a șocat in cateva ore o țara intreaga. In cursul serii de joi se anunța decesul unei paciente de la Terapie Intensiva, deconectata de la aparate, din greșeala, de un brancardier. In cursul dimineții de vineri, Nelu Tataru a dispus de urgența un control…

- Mai multi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui au donat, vineri, sange pentru o fetita in varsta de noua ani, diagnosticata cu o boala grava, care se afla internata in Spitalul de Copii ‘Sf. Maria’ din Iasi. Intr-un comunicat de presa transmis de reprezentantii institutiei,…

- In mai puțin de 2 saptamani de la lansarea carții "Fotbalul in carje", tirajul tiparit s-a epuizat! Cartea a fost distribuita la chioșcurile de ziare si in magazinul online colectii.libertatea.ro! Cartea a fost cumparata masiv și de romanii din alte țari! Cartea a ajuns in SUA, Canada, Spania, Anglia,…