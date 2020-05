Mihai Bendeac a devenit actor mulțumită curajului mamei sale. George Ivașcu l-a format pentru scenă Sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, jurații iUmor voravea parte de surprise de proporții cand pe scena vor urca o mulțime deprieteni dragi, dar și oameni pe care nu s-ar fi așteptat vreodata sa-i vada inacest context și care nu vor avea nicio reținere in a face glume pe seama lor. Printreinvitații speciali se numara și actorul George Ivașcu, un om cu o deosebitainsemnatate pentru Mihai Bendeac. „Am simțit cum se topește!”, a marturisit Delia despre reacția lui Mihai cand Ivașcu a urcat pe scena. Dupa moment, Mihai Bendeac a marturisit care a fost motivul pentru care era atat de emoționat.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

