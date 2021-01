Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri plangerea prin care Adina Tudorache, fosta sotie a lui Daniel Tudorache, contesta cautiunea de 200.000 de euro pe care trebuie sa o depuna in aceeasi zi la DNA, in dosarul in care este cercetata pentru complicitate la spalare de bani. De altfel, si Daniel Tudorache…

- Roxana Dobre, actuala partenera de viața a lui Florin Salam, a vorbit in premiera despre Fanica, fosta soție a manelistului. Aceasta a dezvaluit ca ii este și acum greu sa treaca peste judecata oamenilor. Roxana Dobre, satula de comparații. Declarații in premiera despre Fanica, fosta soție a lui Florin…

- Veste șoc in showbiz! Alex Bodi a fost denunțat de fosta soție procurorilor DIICOT! Ce acuzații grave a adus Silvia Iulia Salagean la adresa omului de afaceri? Bodi a fost sub arest pentru 24 de ore, la sediul DIICOT!

- Un barbat beat și agresiv din satul Mereni, raionul Anenii Noi, iși amenința familia.Potrivit ofițerului de presa al IGP, Mariana Bețivu, oamenii legii au fost alertați in dimineața zilei de astazi de catre o femeie, care a comunicat ca finul ei, fiind in stare ebrietate, a

- Veste trista in showbiz-ul romanesc. Astazi a incetat din viața tatal Simonei Florescu. Cuprinsa de durere, chiar fosta soție a lui Ion Dichiseanu a facut public anunțul decesului. Doliu in familia Simonei Florescu Astazi, 3 noiembrie Simona Florescu și-a anunțat prietenii de pe rețelele de socializare,…

- Alexander Zverev (23 de ani, 7 ATP) trece printr-o perioada tumultuoasa in viața personala. Dupa ce a aflat ca fosta iubita este gravida, neamțul este acum acuzat de o alta fosta partenera de violența domestica. Rusoaica Olga Sharypova, care l-a cunoscut pe Zverev in copilarie, cand se intalneau la…

- Un tata a obtinut, printr-o decizie a Judecatoriei Galați, de la fosta sotie despagubiri in valoare de 7.000 lei. Femeia l-ar fi denigrat pe acesta in fata celor doi copii minori, asa ca fostul sot a dat-o in judecata. Decizia nu este definitiva, potrivit Mediafax.