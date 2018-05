Stiri pe aceeasi tema

- Fosta sotie a lui Mihai Albu, Iulia Albu, a vorbit despre iubire si despre barbatul de langa ea. Jurata de la „Bravo, ai stil”, a spus ca este fericita ca are alaturi de ea un barbat care o iubeste si pe care-l iubeste. Daca la inceput, vedeta nu se gandea la casatorie, ei bine, acum […] The post Iulia…

- Iulia Albu a afirmat ca este pregatita sa se casatoreasca din nou și a declarat ca-și mai dorește copii. Fashion-editorul Iulia Albu a fost prezenta la interviurile Viva, unde a facut declarații neașteptate. printre altele, vedeta a vorbit despre noul iubit și despre casatorie. ”M-am impiedicat…

- Rusia nu se afla in discutii cu guvernul sirian privind furnizarea de sisteme de rachete sol-aer S-300 si nu crede ca acestea sunt necesare, a declarat Vladimir Kozhin, consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, citat vineri de cotidianul Izvestia, sugerand o schimbare a pozitiei Rusiei, relateaza…

- Andreea Antonescu a fost pusa la zid de fashion-editorul Iulia Albu, care i-a comentat una dintre cele mai recente apariții. Cantareața Andreea Antonescu, in varsta de 35 de ani , a primit critici dure din partea Iuliei Albu. Fashion-editorul a comentat una dintre cele mai recente apariții ale cantareței,…

- DJ-ul Avicii a murit in urma cu cateva zile, pe 20 aprilie 2018. Avicii, pe numele sau real Tim Berling, era un DJ de origine suedeza si si-a gasit sfarsitul la doar 28 de ani. El se lupta de multi ani cu mai multe boli si niciodata nu s-a ferit sa recunoasca acest lucru. La […] The post DJ-ul Avicii…

- Iulia Albu nu prea are cuvinte de apreciere pentru nimeni iar criticile ei in materie de fashion sunt binecunoscute! E greu sa scoți o apreciere de la fosta soție a lui Mihai Albu, insa situația s-a aschimbat radical in privința….mezinei fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu! Dupa ce Elena…

- Bianca Dragușanu tace și le face in ultima perioada din viața ei. Vedeta se simte mai implinita ca oricand și, deși e extrem de fericita, ea nu este nepasatoare cand vine vorba despre categoria aceea de adulți care sunt parinți doar cu numele – ea fiind mamica de aproape doi ani. Dupa ce a fost […]…

- Rusia considera drept inacceptabile declaratiile de genul ca Israelul ar trebui distrus, a afirmat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov in cadrul unei dezbateri a Forumului de la Valdai, consacrata situatiei din Orientul Mijlociu, relateaza RIA Novosti. ''Am spus in repetate…