- Este vestea șoc a zilei! Gabriela Cristoiu, batuta de iubitul turc! Imagini șocante cu chipul vedetei. Bruneta a facut primele declarații in exclusivitate pentru Antena Stars și a povestit episodul șocant prin care a trecut.

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc de aproape patru ani o frumoasa poveste de dragoste. Chiar daca de multe ori a lasat sa se ințeleaga faptul ca nu ezita sa mearga din nou la altar, vedeta vine acum cu o declarație neașteptata. Invitata in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Andreea Marin…

- Mihai Albu a anunțat ca va petrece Paștele alaturi de mama lui, departe de fiica Mikaela. Creatorul de pantofi susține ca nu iși poate suna fetița pe numarul ei, ca telefonul e restricționat. „Fiica mea a fost la mine 10 zile, in vacanța. Am fost in parc și la doctor. Mi s-a parut cam slabuța, i-am…

- Saveta Bogdan iubește cu patos, iar relația cu iubitul avocat, cu ceva ani mai tanar este una cat se poate de frumoasa. Artista a facut declarații picante la Antena Stars despre cum o rasfața partenerul ei, chiar și cand este la mii de kilometri departare.

- Vestea conform careia Smiley și Gina Pistol au devenit parinți a bucurat o țara intreaga. Celebrul artist a oferit primele declarații, dupa ce a devenit in mod oficial tatic de fetița. Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romana, l-au surprins pe proaspatul tatic in timp ce…

- Recent, Laurette a postat cateva mesaje prin care a dat de ințeles ca cineva drag a facut-o sa sufere. Ținand cont ca vedeta este de cateva luni impreuna cu fotbalistul Magaye Gueye, fanii ei au banuit ca este vorba despre o desparțire, dar lucrurile par sa se fi rezolvat intre timp. Mulatra a vorbit…

- Roxana Dobrițoiu a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa incidentul halucinant in care a fost batuta cu bestialitate de catre Denisa Despa. Nepoata lui Adi de la Valcea a rupt tacerea și a marturisit tot ce s-a intamplat.

- Kamara a facut marturisiri incredibile despre un lucru mai puțin știut din viața acestuia. Artistul a recunoscut ca mai are o fiica, din prima lui casatorie, care acum se afla alaturi de iubitul ei, alaturi de care lucreaza. Cantarețul și primul sau copil au o relație speciala.