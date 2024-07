Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Albu are o relație de doi ani de zile cu Elena Nechifor, care nu face parte din showbiz. De profesie medic cardiac, ea e cea care are grija acum de creatorul de pantofi, care a fost diagnosticat cu cancer de prostata și operat. Mihai Albu are planuri mari alaturi de Elena Nechifor, femeia care…

- Mihai Albu (61 de ani) a anunțat in cursul zilei de ieri o veste trista. In urma unui control de rutina, celebrul designer de pantofi a fost diagnosticat cu cancer (adenocarcinom- forma maligna) de prostata, potrivit click.ro. Fostul soț al Iuliei Albu a fost supus unei intervenții chirurgicale realizata…

- Mihai Albu a dezvaluit ca a primit rezultatul biopsiei, dupa ce recent a fost operat de cancer de prostata. Celebrul designer de pantofi trece printr-o perioada delicata a vieții sale.In urma cu doar o zi, Mihai Albu anunța pe rețelele de socializare ca a fost diagnosticat cu cancer de prostata și a…

- Iulia Albu i-a transmis un mesaj public emoționant lui Mihai, fostul ei soț, dupa ce a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu cancer. Designerul de pantofi a fost operat recent la un spital privat din București.Joi, 9 mai, Mihai Albu anunța pe rețelele de socializare ca a fost diagnosticat cu cancer de…

- Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer, iar aceasta veste a fost foarte dura pentru el. Nu se aștepta sa primeasca acest diagnostic, astfel ca acum tot ce i-a mai ramas de facut este sa lupte cu boala nemiloasa. Iata cum se simte celebrul designer și ce urmeaza sa se intample in viața lui.

- Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer. Cunoscutul designer a fost supus unei intervenții in urma cu puțin timp. Anunțul despre starea sa de sanatate a fost facut chiar de designer pe rețelele sociale. Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer de prostata și a fost operat in urma cu puțin timp, dupa…

- Mihai Albu a anunțat prin intermediul unei postari pe Facebook ca a fost diagnosticat cu cancer de prostata. Creatorul de pantofi a fost și operat, iar acum e sub observația medicilor. In luna februarie a acestui an, Mihai Albu a ajuns la un spital privat din București, unde a fost supus unui control…

- Mihai Albu, designerul in varsta de 61 de ani și fostul soț al Iuliei Albu, a dezvaluit ca a fost diagnosticat cu cancer in urma unui control de rutina. „Impartașesc cu voi experiența prin care am trecut de curand, o calatorie pe care am inceput-o cu multa speranța. In urma unui control de rutina cu…