- Rapper-ul Magoo, celebru pentru parteneriatul sau cu starul R&B Timbaland, a murit la varsta de 50 de ani.Cunoscut mai ales ca parte a duo-ului hip-hop Timbaland & Magoo, moartea starului a fost confirmata de artistul R&B Digital Black (Benjamin Bush) de la Dru Hill și Playa intr-o postare…

- Bryan Randall, partenerul actritei americane Sandra Bullock, a murit la varsta de 57 de ani. El suferea de trei ani de scleroza laterala amiotrofica (ALS).Bryan Randall a incetat din viata sambata, a anuntat familia lui pentru revista People."Bryan a ales sa-si pastreze privata lupta cu ALS si aceia…

- Marc Gilpin, starul din filmul "Falci 2″, a murit la sfarșitul saptamanii trecute, in urma unei lupte de mai bine de un an cu cancerul la creier. El avea 56 de ani.Moartea fostului actor a fost confirmata pentru The Hollywood Reporter de sora sa, Peri Gilpin, starul din "Frasier". Potrivit…

- Doliu in fotbalul romanesc. Dragu Badin, fost campion cu Universitatea Craiova in sezonul 1973-1974, a murit duminica dimineața. Fostul fotbalist inca nu implinise 76 de ani.Dragu Badin s-a nascut pe data de 7 august 1947, la Braila, orașul in care și-a inceput cariera de fotbalist. Acesta a ajuns in…

- Leandro De Niro Rodriguez, nepotul de 19 ani al lui Robert De Niro, care se lansase intr-o cariera in industria cinematografica, a murit. O moarte subita, a carei cauza nu se cunoaște inca.Anunțul a fost facut de mama sa, Drena De Niro, fiica pe care actorul a adoptat-o in 1976, in timpul casatoriei…

- Lumea muzicii populare din Banat este, din nou, in doliu. Renumitul instrumentist Petrica Vița, maestrul taragotului, a plecat sa cante in ceruri. Petrica Vița avea 57 de ani și era internat intr-un spital din Viena, fiind diagnosticat cu cancer de piele. Dumnezeu sa-i lumineze veșnicia…

- Acesta a murit sambata seara, dupa o lupta lunga și grea cu o boala nemiloasa: cancerul.Fanii și apropiații artistului și-au exprimat regretele pe rețelele de socializare.„Dumnezeu sa te ierte, unchiul meu frumos și talentat! Plin de viața așa o sa te pastrez in mintea și sufletul meu, glumeț, cum erai…

- Veste trista pentru Romania! Unul dintre cei mai cunoscuți meteorologi de la noi din țara s-a stins din viața. Dumitru Balta, specialist al Administrației Naționale de Meteorologie, suferise un accident vascular cerebral in urma cu cateva zile și se afla internat la Spitalul Colentina din București.…