- Gica Popescu (55 de ani), președintele Farului, a analizat victoria cu Sheriff, scor 1-0, in primul tur preliminar din Liga Campionilor. Popescu e de parere ca succesul cu 1-0 e un lucru normal și a anunțat ca vineri, cei de la Farul și o delegație de la UEFA vor merge sa inspecteze stadionul Ghencea,…

- Gica Hagi, antrenorul Farului, a vorbit despre victoria cu Sheriff (1-0) și a laudat prestația echipei sale. Returul e programat pe 18 iulie, de la 20:00, la TiraspolDaca trece de Sheriff, Farul va prelua statutul de cap de serie și va juca impotriva invingatoarei dintre Hamrun Spartans și Maccabi Haifa…

- Gica Popescu, președintele Farului, a vorbit despre tragerea la sorți din primul tur preliminar din Champions League. Campiopana Romaniei va juca impotriva lui Sheriff Tiraspol, campioana Moldovei. Primul meci se va juca la Ovidiu pe 11 sau 12 iulie. Returul e programat o saptamana mai tarziu, pe 18…

- Campioana Romaniei, Farul Constanta, se va duela cu campioana Republicii Moldova, Sheriff Tiraspol, in turul intai preliminar al Ligii Campionilor.Turul se va juca la Ovidiu, pe 11 12 iulie, iar returul in Republica Moldova, pe 18 19 iulie.Sheriff Tiraspol a inregistrat rezultate deosebite in ultimii…

- Gica Hagi a vorbit despre despre noul obiectiv pentru Farul, dupa ce a devenit campioana in acest sezon. Hagi a spus ca isi doreste ca urmatorul pas e sa duca echipa in grupele UEFA Champions League. Farul are o misiune infernala in drumul spre grupele Ligii Campionilor. Campioana Romaniei nu va fi…

- Momentul in care jucatorii Farului au primit noul trofeu al Ligii 1 a fost unul cu adevarat spectaculos. Echipa lui Gica Hagi a devenit campioana Romaniei dupa ce a invins-o pe FCSB, in penultima etapa a play-off-ului Ligii 1. FCSB a avut un start nebun de meci si a condus cu 2-0, dupa golurile marcate…

- Gheorghe Hagi se afla pe primul loc cu Farul Constanța, cu trei etape inainte de finalul sezonului, dar refuza ideea ca echipa lui este favorita la titlu. Fostul internațional a acordat un interviu in care a povestit cat de mult a muncit și investit in academia lui, dar in care a dezvaluit și ca ar…

