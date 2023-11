Stiri pe aceeasi tema

- Sunt vești incredibile din Showbiz dupa ce s-a aflat ca doi oameni cunoscuți de televiziune vor sa paraseasca Romania. Cristina Șișcanu si Madalin Ionescu, decizie neasteptata. Unde vor cei doi sa se mute pentru binele copiilor, renunta la țara care le-a fost casa pana acum. Ce vedete vor sa paraseasca…

- Este desparțirea momentului in showbiz-ul din Romania. Cristi Borcea a primit vestea neașteptata, baiatul lui s-a separat. Fiul lui Cristi Borcea s-a desparțit de iubita lui, Denisa, cunoscuta și ca ”Regina din Timișoara”. Ce cadouri extravagante ii facea tanarul. Fiul lui Cristi Borcea a rupt relația…

- Informații exclusive despre cel mai recent proces dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana! Reporterii Spynews.ro au aflat detalii din spatele ușilor inchise. Ce se intampla cu fiul cel mic al celor doi foști soți.

- Primaria Timișoara a anunțat ca a caștigat definitiv procesul impotriva firmei care deținea una dintre cele mai cunoscute terase de pe malul Begai, Terasei „Boss”. Municipalitatea se judeca cu firma respectiva, dupa ce solicitase demolarea mai multor construcții ridicate de aceasta, pe domeniul public.…

- Paul Pogba (30 de ani) anunța vineri daca cere contraexpetiza in cazul de doping in care e acuzat, iar sambata trebuie sa fie la Paris, unde e citat ca martor in dosarul de șantaj. Coșmarul se prelungește pentru Paul Pogba. ...

- Dupa ani intregi de așteptare, procesul lui Mario Iorgulescu s-a incheiat luni, 11 septembrie 2023. Judecatorii au luat o decizie in ceea ce privește condamnarea lui la 15 ani și 8 luni de inchisoare, dupa ce a omorat un pieton in timp ce se afla la volanul unui bolid de lux.

- In ediția 18 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 19 august 2023, Radu Valcan a anunțat cuplu care parasește Thailanda. Toți au amuțit cand au aflat despre cine este vorba. Iata pe cine au votat ispitele la bonfire.

- Ultimele trei zile ale celui mai dur test de fidelitate, Insula Iubirii, vin cu provocari la foc automat si expunere maxima la tentatie, cu emotii dezlantuite si decizii care pot rasturna totul intr-o clipa, iar asta o vor resimti din plin concurentii.