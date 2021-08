Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a implinit frumoasa varsta de 52 de ani. Aceasta desigur ca nu a uitat sa petreaca așa cum se trebuie, inconjurata de lux și opulența și peisaje mirifice. Cunoscuta prezentatoare se serbeaza la Monaco. Cum a decis sa se petreaca și cine ii va fi alaturi? Mihaela Radulescu se sarbatorește…

- Ayan, fiul Mihaelei Radulescu, a implinit 17 ani, dar arata precum un barbat in toata firea și incepe sa aiba viața unui adult. De acest lucru a devenit foarte conștienta și mama lui, care a recunoscut pe rețelele de socializare ca a venit momentul ”sa se dea deoparte”. Cu ocazia aniversarii baiatului,…

- A fost mare petrecere, in acest weekend, in familia vedetei Alessandra Stoicescu. Prezentatoarea TV și soțul acesteia și-au sarbatorit fetița, care a implinit doi anișori. Cum arata fiica Alessandrei Stoicescu la 2 ani Alessandra Stoicescu și Sergiu Constantinescu au pregatit o petrecere frumoasa, pentru…

- Are motiv mare de sarbatoare. Andreea Raicu a plecat din Romania in urma cu cateva zile, insa la vremea respectiva nu a dezvaluit motivul. Ei bine, aceasta și-a dorit sa fie intr-o locație de vis in ziua in care implinește 44 de ani. Acum se afla in Toscana, in centrul Italiei. Acolo iși aniverseaza…

- Ana Maria Margean a implinit 12 ani, iar ziua de naștere și-a petrecut-o alaturi de familie. Caștigatoarea de la „Romanii au talent” a realizat cu aceasta ocazie un clip special alaturi de papușile ei, de Lizzy și Anna.Ziua de 12 iunie 2021 a fost una dintre cele mai speciale pentru familia Margean.…

- Astazi a fost o zi importanta pentru Aurelian Temișan, asta deoarece juratul de la Te cunosc de undeva și-a sarbatorit aniversarea. Echipa Antena Stars a fost acasa la fel și l-a surprins, dar a aflat și ce surprize i-a pregatit familia

- Cel mai in varsta cetațean al municipiului Suceava, Lucea Bohatereț, a implinit astazi 104 ani. Primaria municipiului Suceava a sarbatorit-o cum se cuvine. Primarul Ion Lungu i-a adus un tort și un premiu in bani din partea municipalitații și a inchinat o cupa de șampanie. ”Astazi am sarbatorit cel…