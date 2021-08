Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a fost invitata in podcastul Cu inima la Vedere , dar de data aceasta interviul a fost dat in calitate de mama. Vedeta a vorbit despre fiul ei Ayan, despre cum a reușit sa-i formeze drumul in viața și sa-l țina departe de vecii.

- Mihaela Radulescu este nout detective de la „ Masked Singer Romania ”. La masa juriului, alaturi de vedeta, se mai afla Horia Brenciu, Inna și actorul Alexandru Bogdan. Vedeta, care locuiește la Monte Carlo a marturisit ca este incantata de proiect. A intervievat cele mai mari personalitați publice…

- Tatal lui Britney Spears area cum 68 de ani și iși duce zilele intr-o rulota, aratand slabit, insa, dupa acuzațiile aduse de celebra lui fiica, Jamie a ajuns sa fie privit cu dispreț de mai toți americanii. Barbatul este suspectat ca ar fi abuzat de sanatatea mentala șubreda a fiicei sale, dupa ce judecatorii…

- Mihaela Radulescu se bucura de o vacanța binemeritata zilele acestea. Pe rețelele de socializare a dezvaluit ca se afla in Saint Tropez, alaturi de persoanele cele mai importante din viața ei: iubitul Felix Baumgartner și fiul Ayan.Pe Instagram, Mihaela Radulescu ține legatura cu fanii ei și tot acolo…

- Dupa ce a trecut printr-un divorț și și-a pierdut mama in urma cu cațiva ani, viața i-a dat o noua lovitura artistei. Tatal artistei a incetat din viața sambata seara. Vedeta a declarat ca tatal sau a fost diagnosticat in luna octombrie a anului trecut cu o boala incurabila. Și suferea de exact aceeași…

- Asociația Femeilor din Armata Naționala a implinit doi ani de activitate. Cu acest prilej, la Ministerul Apararii a avut loc o ceremonie, cu participarea ministrului in exercițiu Victor Gaiciuc, comandantului Armatei Naționale, general de brigada Igor Gorgan, reprezentanților PNUD, UN Women, CID NATO,…

- Majda Aboulumosha, fosta concurenta de la „Survivor Romania”, traiește de ceva timp o poveste frumoasa de dragoste alaturi de iubitul ei, Mihai. Vedeta, care mai are o fetița din relația anterioara, a marturisit ca vrea sa devina din nou mama. Fosta Faimoasa spune ca este intr-un punct din viața in…

- Aida Parascan trece prin momente cumplite, asta dupa ce insarcinata in luna a cinea vedeta a pierdut copilul. Vedeta a facut primele declarații la Antena Stars, distrusa de durere dupa pierderea imensa. Viața ei i-a fost pusa in pericol