Stiri pe aceeasi tema

- De 15 ani s-a mutat la Monaco, iar de aproximativ șase ani de zile traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Felix Baumgartner. Mihaela Radulescu a raspuns la cea mai arzatoare intrebare. A dezvaluit daca se casatorește sau nu cu iubitul, celebrul parașutist in varsta de 52 de ani. „Cand se…

- Mihaela Radulescu e una dintre cele mai iubite și cunoscute vedete din Romania. De aproximativ 15 ani de zile, aceasta nu mai locuiește in țara natala, s-a stabilit la Monaco, alaturi de fiul ei. Vedeta revine insa aici ori de cate ori are un proiect.In varsta de 52 de ani, Mihaela Radulescu se imparte…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 6 ani. Cei doi iubesc sporturile extreme și nu ezita sa profite din plin de fiecare ocazie pe care o au, pentru a simți adrenalina. Vedeta a postat pe contul de socializare, imagini surprinzatoare cu iubitul…

- Mihaela Radulescu a fost invitata in podcastul Cu inima la Vedere , dar de data aceasta interviul a fost dat in calitate de mama. Vedeta a vorbit despre fiul ei Ayan, despre cum a reușit sa-i formeze drumul in viața și sa-l țina departe de vecii.

- Ziua de 3 august e una dintre cele mai importante pentru Mihaela Radulescu. Vedeta a implinit acum 52 de ani și a sarbatorit alaturi de cele mai importante persoane din viața ei. A transmis și un mesaj emoționant. Diva a petrecut la Monaco cei 52 de ani. Impreuna cu Ayan, fiul ei, și cu Felix Baumgartner,…

- Mihaela Radulescu este nout detective de la „ Masked Singer Romania ”. La masa juriului, alaturi de vedeta, se mai afla Horia Brenciu, Inna și actorul Alexandru Bogdan. Vedeta, care locuiește la Monte Carlo a marturisit ca este incantata de proiect. A intervievat cele mai mari personalitați publice…

- Mihaela Radulescu (51 de ani) pregatește o surpriza de proporții fanilor. Vedeta de televiziune a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care da de ințeles ca se reintoarce la Pro TV. De data aceasta, Mihaela ar avea in plan sa participe in edi’ia din toamna a show-ului „Masked Singer Romania”.…