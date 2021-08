Mihaela Radulescu implinește azi 53 de ani și, in buna tradiție a aniversarilor sale, ne asigura prin noi instantanee fotografice ca arata la fel de bine. Frumoasa moldoveanca ajunsa ”diva de la Monaco”, se considera o femeie implinita. Locuiește in paradisul european al miliardarilor, are o cariera de succes, un fiu ce tocmai a implinit 17 ani și un iubit atent, iubitor și faimos, este vorba de sportivul austriac Felix Baumgartner. Mihaela Radulescu, ale carei forme schimba percepția greșita a publicului asupra varstei de +50 de ani a femeilor, considera intr-un mod curajos ca arata mai bine…