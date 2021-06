Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu se bucura de o vacanța binemeritata zilele acestea. Pe rețelele de socializare a dezvaluit ca se afla in Saint Tropez, alaturi de persoanele cele mai importante din viața ei: iubitul Felix Baumgartner și fiul Ayan.Pe Instagram, Mihaela Radulescu ține legatura cu fanii ei și tot acolo…

- Fosta prezentatoare de la Ferma de pe PRO TV a facut un gest senzațional pentru șoferul de curse Formula 1 Max Verstappen. Ce a postat frumoasa diva de la Monaco in onoarea tanarului pilot, dupa ce olandezul a caștigat al 12-lea trofeu din cariera. Fanii brunetei au ramas uimiți. Mihaela Radulescu,…

- Dupa mesajul postat de Mihaela Radulescu in mediul online chiar in ziua nunții lui Dani Oțil și a Gabrielei Prisacariu, celebrul prezentator TV i-a rapsuns subtil fostei sale iubite, in direct la Neatza cu Razvan și Dani. Mai mult decat atat, omul de televiziune a avut o reacție acida la adresa spuselor…

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit pe 15 mai. Chiar in ziua nunții prezentatorului de la Antena 1, Mihaela Radulescu a transmis un mesaj public pentru fanii ei, pe toți ii indeamna sa faca fapte bune. Mihaela Radulescu și Dani Oțil au trait o poveste de iubire in urma cu ani de zile. Cei…

- Mihaela Radulescu și sportivul Felix Baumgartner formeaza un cuplu de șapte ani. In ciuda tuturor zvonurilor privind desparțirea lor și a distanței dintre ei, se pare ca dragostea lor este la fel de puternica. De ziua lui Felix, Mihaela a scris un mesaj emoționant dedicat barbatului care ii aduce zambetul…

- Andreea Marin și Mihaela Radulescu, cele doua eterne rivale din linia intai a biz-ului autohton continua lupta, ”alimentatand-o” intr-un mod la fel de savuros. De acesta data a fost randul fostei regine a ”surprizelor”, care, pentru prima data, a vorbit tranșant de relația cu ”Diva de la Monaco”. ”Nu…

- Raluca Badulescu și Catalin Botezatu sunt jurați la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”, la Kanal D. In cadrul emisiunii „Teo Show”, unde aceștia au o rubrica speciala in care comenteaza ținutele vedetelor, ei au analizat o ținuta purtata de Giulia Nahmany. Designerul Catalin Botezatu a reacționat…

- Geanina Ilieș a acceptat o noua provocare. Vedeta este acum prezentatoarea emisiunii „Hai sa fim super”, de la Pro TV Plus. S-a aratat extrem de incantata de noul proiect care aduce in fața telespectatorilor nume mari și interviuri cuprinzatoare. Geanina Ilieș a lucrat o buna perioada la Antena 1, ca…