Mihaela Rădulescu despre viaţă, femei, iubire, bărbaţi, frumuseţe, timp, bucurie Am ales sa traiesc cu detasarea pasarii calatoare: daca e anotimpul fericirii mele, stau si-i ofer lectii gratuite de zbor… Daca vine ceata, si peste ceata, frigul, si peste frig, inghetul, plec cat pot de repede in zari calde, ca sa nu mor iubind… O femeie care nu se bazeaza pe intuitie e proasta, nu intelege ce capital extraordinar e intuitia feminina. Si cainilor le e dor – nu stiu multi oameni care sa se bucure ca un caine caruia i s-a intors stapanul acasa. Nu pierd noptile, nu stau in fumul altora, nu beau alcool niciodata (cu exceptia paharului de vin rosu pe care-l savurez in vreo ocazie… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin a plecat intr-o vacanța binemeritata in Capri, Italia. Vedeta insa nu este singura ci impreuna cu iubitul ei pentru care a facut un gest de afecțiune. (Promotiile zilei la monitoare) Dintotdeauna, Andreea Marin a fost extrem de discreta in ceea ce privește viața ei personala, dar iata…

- Bucurie de nedescris in viata lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea. Cei doi fericiti parinti au astazi un mare motiv de bucurie. Micuta lor, Bella Victoria Margot, a implinit noua luni de cand a venit in viata lor.

- Mihaela Radulescu a fost invitata la emisiunea pe care Catalin Maruța o modereaza la Pro TV, unde a explicat cum reușește sa se mențina in forma. Vedeta a facut și dezvaluiri despre viața sa din ultimii 10 ani. La emisiunea lui Catalin Maruța, Mihaela Radulescu a marturisit ca nu ține nicio dieta…

- Este randul Teatrului “Maria Filotti” din Braila sa participe la cea de-a XV-a editie a Festivalului de Teatru de la Buzau, sectiunea oficiala. In aceasta seara, de la ora 19.00, trupa actorilor braileni prezinta spectacolul ”Barbati, femei si viata dintre ei”, patru piese scurte de Anton Pavlovici…

- "Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, cu atingerea unei ponderi de 1,1% din PIB la sfarsitul orizontului de prognoza (2070 n.r.)", se arata in document. Conform MFP, rezultatele estimate prin modelul de pensii indica o…

- Mesaje de Sfantul Gheorghe pentru familie La multi ani si fie ca Sfantul Gheorghe sa te calauzeasca mereu! „In zi de mare sarbatoare a Ortodoxiei, pentru ca porti numele Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, iti urez multa sanatate si fericire!” „Draga George, de ziua numelui tau iti dorim…

- Horoscopul dragostei BERBECIubiri trecatoare: 15 ani, 21 de ani. Iubiri pentru toata viața: 25 de ani, 35 de aniHoroscopul dragostei TAURIubiri trecatoare: 18 ani, 19 ani 25 de ani. Iubiri pentru toata viața: 30 de aniHoroscopul dragostei GEMENIIubiri trecatoare: 20 de ani.

- Vedeta și-a pus ordine in viața dupa ce a incheiat numeroasele procese avute cu fostul soț. Adriana Bahmuțeanu marturisește ce o ține in forma și cum reușește sa se mențina. Dupa nu mai puțin de cinci casnicii bifate cu Silviu Prigoana, Adriana Bahmuțeanu pare sa-și fi gasit liniștea. Ultimul sau divorț,…