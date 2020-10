Mihaela Rădulescu, despre relația cu Felix și cu fiul ei, Ayan Dupa ce a filmat „Ferma“ la minus 17 grade anul trecut, am fost curioși sa aflam cu ce provocari a venit noul sezon pentru Mihaela Radulescu. Desigur, și cateva lucruri indiscrete despre relația cu Felix. Unde v-au „prins“ restricțiile impuse de pandemie pe tine și pe Felix? Sunteți amandoi foarte activi și calatoriți mult, cum ați resimțit aceasta perioada? In doua țari diferite, dar cu tehnologia la indemana, sa ne putem vedea și auzi de cate ori am avut chef. A fost oarecum ciudat sa nu plec nicaieri o perioada atat de lunga, nici macar pe poarta casei. Unde ați fost plecați impreuna ultima… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alina Pușcau a fost una dintre concurentele de la Ferma. Orașeni vs. Sateni, care in urma duelului a fost eliminata din concurs. La ieșirea din competiție, vedeta in varsta de 38 de ani a vorbit despre experiența pe care a trait-o in show, cariera in America și relația cu Vin Diesel.„L-am cunoscut acum…

- Mihaela Radulescu și Felix Baumgartner formeaza un cuplu de peste 6 ani, insa, in ultima vreme cei doi au fost vazuți tot mai rar impreuna. Vedeta a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a vorbit despre viața profesionala dar și cea personala. „Orice relație neconvenționala, mai ales…

- George Burcea este unul dintre concurenții de la Ferma. Orașeni vs. Sateni. In cadrul show-ului, actorul a uimit pe toata lumea, dupa ce a facut o serie de dezvaluiri despre Andreea Balan, fosta lui soție. Acum, acesta scoate la iveala amanunte mai puțin știute, intr-un interviu acordat okmagazine.ro.…

- Indragita artista Feli a fost ceruta in casatorie de tatal fetiței ei și a spus „da”! Ea ne-a povestit in exclusivitate despre marele moment in numarul de octombrie al revistei Unica. Feli și Catalin sunt intr-o relație de trei ani și au impreuna o fetița superba, pe nume Nora Luna, care in noiembrie…

- Ramona Gabor a ținut sa isi dezvaluie secretul, astfel ca internautii careo urmaresc pe Instagram au aflat imediat care este cheia succesului. Monica Gabor si-a gasit vocatia in America. Incredibil, ce face fosta sotie a lui Irinel Columbeanu pentru BANI Dupa o serie de intrebari venite…

- Andreea Balan pare sa isi refaca deja viata amoroasa, iar George Burcea se ocupa in special de viata sa profesionala. Actorul si cantareata s-au "impuns" o vreme dupa ce a iesit la iveala ruptura, insa acum de dragul fetitelor lor vorbesc cu respect unul despre altul. George Burcea a oferit…

- Ferma va aduce doua mentalitati: oraseni si sateni. Fiecare vedeta a optat pentru grupul care i se potriveste, cel mai bine, stilului de viata pe care l-a avut si care i-a format valorile. Vor avea loc probe fizice intense, iar psihicul concurentilor va fi testat prin incercarile la care vor fi supusi…