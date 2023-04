Stiri pe aceeasi tema

- Harry Styles și Emily Ratajkowski formeaza cel mai nou și neașteptat cuplu din lumea mondena! La patru luni de la desparțirea de actrița Olivia Wilde, cantarețul pare ca simte din nou fiorii iubirii. Artistul și noua lui cucerire au fost surprinși in timp ce se sarutau, in ploaie, pe o strada din Tokyo.

- Kendall Jenner iubește din nou! Dupa desparțirea de Devin Booker, cu care a trait o frumoasa poveste de dragoste aproximativ doi ani, celebrul model pare ca și-a gasit fericirea in brațele lui Bad Bunny. Cum au fost surprinși cei doi indragostiți.

- Veste incredibila de la Hidroelectrica! Una din cele mai mari companii de stat, producatoare și furnizoare de energie, Hidrolectrica și-a anunțat profiturile și veniturile inregistrate in 2022, iar datele arata o creștere procentuala importanta in raport cu anul precedent, asta in condițiile in care…

- Acum 3 ani, Anamaria Prodan facea inconjurul presei din Romania dupa ce camere de filmat o surprindeau in timp ce il lovea cu pumnul pe Dan Alexa. Multa lume a speculat ca ar fi fost vorba despre o scena de gelozie, deși ambii protagoniști au negat la vremea respectiva. Scena a fost acuzata chiar și…

- Un copil din Bangladesh s-a ascuns intr-un container de transport in vreme ce se juca de-a v-ați ascunselea cu prietenii. Acesta a fost incuiat in container și a ajuns in Malaezia, unde a fost gasit dupa șase zile, relateaza Malaymail.

- Suma incredibila pe care o poate produce un cerșetor la Alba Iulia. Experiențele polițiștilor locali cu cei care cerșesc prin oraș Cerșetoria este un fenomen des intalnit in municipiul Alba Iulia, in special in zona istorica a orașului, dar și pe cele mai importante și circulate strazi. Printre cele…

- Smiley și Gina Pistol au plecat intr-o vacanța de vis și au ales o destinație exotica. Cei doi au postat mai multe imagini, una fiind cu ei. Zambetele de pe fețele lor sunt uriașe, dovada ca se simt extrem de bine in locul ales, dar și impreuna.