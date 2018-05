Stiri pe aceeasi tema

- Nu este un secret ca Thalia est o impatimita a operațiilor estetice, la care indragita artista apeleaza parca din ce in ce mai des pentru a ajunge la silueta mult visata. Insa, pentru a se menține subțirica, Thalia nu face nimic altceva decat sa țina diete și sa faca sport.

- Carmen Șerban, in cea mai scurta rochie, dupa ce a slabit 15 kilograme. Artista a fost invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde a facut senzație cu ținuta ei. Carmen a declarat ca nu a tinut nicio dieta insa a renuntat sa mai manance multa paine si ciocolata. “Am slabit 15 kilograme, le-am…

- Considerat de Gigi Becali rezerva lui Denis Alibec, Halem Gnohere (30 de ani) a reusit sa ia fata coechipierului sau de la FCSB. Ba mai mult, in acest sezon francezul a ajuns in fruntea clasamentului golgheterilor Ligii I. Cum a fost posibil asa ceva? Din cate se pare, alimentatia a jucat un rol important…

- Adelina Pestrițu este insarcinata, dar este intr-o forma de invidiat. Viitoarea mamica a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj. Admiratorii acesteia au reacționat imediat și au felicitat-o pentru felul in care arata. “Fiecare treapta este un pas important in drumul…

- La cei 48 de ani, "diva de la Monaco" este in forma maxima. "Dieta mea e hot. Si da, e secretul meu! Pai nu traiesc si simt eu totul la extreme? Jur ca a fost cu lacrimi la micul dejun, dar ce mi-a placut si ce...hot ma simt acu'. Mirodeniile vietii, aromele ei, iuteala unor stari sau dulceata altora...Cate…

- Are 40 de ani, a adus pe lume gemeni, dar continua sa se mențina intr-o forma fizica de invidiat. Amal Clooney, soția lui George Clooney, se mandrește cu un trup perfect sculptat, iar de curand a dezvaluit care este dieta ei.

- Binecunoscuta cantareața Nico are o forma fizica de invidiat. Vedeta, insa, a marturisit ca a renunțat la diete. Nico, care a facut liceul la fara frecvența , este o cantareața de succes de pe piața muzicala din Romania. Ea nu este doar posesoarea unei voci foarte bune, ci atrage atenția și prin felul…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV din Romania. Este invidiata de foarte multe femei din Romania, in special datorita siluetei de invidiat pe care o are. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cum reușește sa se mențina intr-o forma fizica perfecta, deși…