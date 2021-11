Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane au plans, conducand-o pe ultimul drum pe preoteasa de numai 22 de ani, Mihaela Valentina Gaița. Soția preotului din Radești a fost inmormantata in comuna sa natala, Tarnova. Un sobor de preoți și diaconi, condus de Preasfințitul Parinte Emilian Crișanu, a oficiat slujba de inmormantare.…

- Un barbat de 24 de ani este cea mai tanara persoana care a murit in județul Dambovița, in urma infectarii Post-ul DAMBOVIȚA: Durere fara margini! Un tanar de 24 de ani a murit din cauza infectarii cu Covid-19 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Trei oameni au murit arși de vii in spital, intr-o secție COVID din Bulgaria. Incendiul de proporții a izbucnit la un spital din orasul Sliven. Tragedia a avut loc in noaptea de sambata spre duminica. Iata care ar fi fost, de fapt, motivul izbucnirii flacarilor mistuitoare și cine ar fi responsabil…

- Doi tineri in varsta de 21 și 25 de ani au murit din cauza COVID-19, decesele lor fiind raportate duminica. Autoritațile spun ca ambii erau nevaccinați și aveau comorbiditați. In ultimele 24 de ore au fost raportate de catre INSP 427 de decese (202 barbați și 225 femei), din care 33 din trecut.Dintre…

- O femeie de 37 de ani din Șugag, fara comorbiditați și nevaccinata, a murit din cauza Covid pe secția ATI a spitalului județean O femeie in varsta de 37 de ani din comuna Șugag, confirmata cu Covid, nevaccinata și fara comorbiditați, a decedat sambata dimineața pe secția ATI a Spitalului Județean de…

- Trei tineri din Iași, Galați și Harghita au murit, in ultimele 24 de ore, din cauza COVID-19. Ei aveau și alte probleme de sanatate. Potrivit raportului Grupului de Comunicare Strategica (GCS), o tanara de 18 ani, din județul Iași, nevaccinata, a murit. Ea s-a infectat cu SARS-CoV-2 și avea…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a reactionat, sambata seara, la protestele anti-vaccinare din Capitala, cu un mesaj dur: ”Un roman a murit la fiecare 8 minute in ultimele 24 de ore”. Specialistii atrag atentia ca sute de medici lupta pentru salvarea vietilor unor pacienti cu forme severe de…