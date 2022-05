Stiri pe aceeasi tema

- „Desi nu ne plac vestile triste, uneori, suntem nevoiți sa le transmitem. Cu durere și cu o adanca parere de rau, anunțam trecerea in neființa a domnului Ion Banița, viceprimar al comunei in perioada 2004-2020. Un om in puterea vieții, un om deosebit, un coleg devotat și implicat, care a slujit in cadrul…

- Un numar de 34 de proiecte culturale vor primi un total de trei milioane de lei din bugetul local al Timișoarei in cadrul ultimului apel lansat de Centrul de Proiecte al municipalitații, „Cultura in Prezent”. In total au fost depuse 116 solicitari de finanțare, inițial au fost declarate finanțabile…

- Descinderea procurorilor DNA la Primaria Timișoara starnește ingrijorarea liberalilor. Liderii PNL vorbesc chiar despre un atac la siguranța cetațeanului, ca urmare a intenției de falimentare a Colterm. In discuțiile cu jurnaliștii locali, liderul PNL Timiș, Alin Nica, spune ca nu știe amanunte despre…

- Drept la replica la articolul Dragoș Crișan, consilier local: „Echipa de nota 10 nu s-a pozat la Garbova de Jos, din cauza stalpilor de electricitate uitați in mijlocul trotuarului”. Proiectul privind reabilitarea strazii Gheorghe Asachi din Garbova de Jos, cu o valoare totala de peste 3 milioane lei,…

- Primarul Dominic Fritz le cere cetațenilor sa predea deșeurile doar firmelor autoriazte, nu oricarei firme de transport care vine sa le ridice. Aceasta practica trebuie oprita, dauneaza sanatații, spune Fritz, aducand din nou in prim plan cazul din zona Mehala unde a fost descoperita o firma care ingropa…

- Echipa consilierilor locali USR Timișoara va avea un nou membru. Dupa demisia lui Vlad Boldura din Consiliul Local Timișoara, acesta va fi inlocuit de Mihaela Paula Rusu. Mihaela Paula Rusu este membru fondator al USR Timiș și in prezent este vicepreședinte al filialei USR Timișoara. Mihaela Rusu este…

- Echipaje de la ISU Banat au intervenit cu rapiditate la un incendiu in zona centrala a orasului, mai exact pe CD Loga. Salvatorii au fost anuntati ca iese fum din cladirea ocupata pana nu demult de Inpsctoratul Scolar Judetean Timis. Pompierii si-au facut rapid datoria, au identificat sursa fumului,…

- Proiectul bugetului local al Timișoarei a trecut toate etapele legale și acum mai are de trecut un singur pas: votul Consiliului Local. In concluzie, marți va avea loc o noua ședința de plen extraordinara, probabil interesanta. Consiliul Local Timișoara se va intruni in ședința extraordinara, in data…