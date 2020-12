Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mutu este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din Romania, insa și unul foarte controversat, asta pentru ca de-a lungul timpului a avut mai multe relații din care au rezultat și copii, iar una dintre ele este cea cu Consuelo!

- Atunci cand vine vorba de cadouri pentru cei dragi, Luminița Becali e maestra! In plus, cea mai șmechera soție de milionar nu se uita la bani și calculeaza bine fiecare detaliu! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania!

- Dana Razboiu declara ”razboi” total pandemiei! Fosta prezentatoare TV, speriata pana peste masura de noile restricții impuse de catre autoritați, a luat o decizie radicala! Cum a fost surprinsa, dar mai ales, in compania cui? Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro, cel mai tare…

- Doru Todoruț și mama fetițelor sale au divorțat in urma cu 7 ani, insa acum, fosta soție a artistului l-a dat in judecata pentru pensie alimentara. Solistul trupei Deepcentral a facut primele declarații și a dezvaluit de ce s-a ajuns in aceasta situație.„Eu am platit pensie alimentara fetelor, doar…

- In urma cu o seara Pepe a facut un anunț care a zguduit lumea showbizului romanesc. Dupa un mariaj de opt ani cu Raluca, aceștia au decis sa divorțeze. Cantarețul a fost surprins in urma cu puțin timp de paparazzii Spynews, chiar in timp ce iși dedica toata atenția celor doua fetițe!

- Cand ești șmecher și ai cu ce, regulile de circulație devin invizibile! Așa s-a intamplat și in cazul lui Vasi Geambazi, nepotul latifundiarului din Pipera! Baiatul de bani gata a uitat de orice reguli și s-a distrat bine mersi cu prietenii! Imagini de senzație surprinse de catre paparazzii Spynews.ro,…

- Un tata a obtinut, printr-o decizie a Judecatoriei Galați, de la fosta sotie despagubiri in valoare de 7.000 lei. Femeia l-ar fi denigrat pe acesta in fata celor doi copii minori, asa ca fostul sot a dat-o in judecata. Decizia nu este definitiva, noteaza Mediafax.Inca din 2014, ea „manipuleaza…