Mihaela Nițu, medic radiolog nou la spitalul din Bârlad VEȘTI BUNE… De la spitalul barladean vin continuu vești din ce in ce mai bune. Medicii tineri vin cu drag sa intregeasca echipa de specialiști, sporind astfel increderea pacienților in acest spital, greu incercat pe timpul pandemiei de Covid-19. Astazi va prezentam pe medicul Mihaela Nițu, medic specialist Radiologie și Imagistica Medicala, o adevarata profesionista, […] Articolul Mihaela Nițu, medic radiolog nou la spitalul din Barlad apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

