Mihaela Mihai, Cushman & Wakefield: Tendinta proiectelor mixte s-a propagat rapid si in orasele regionale

Stiri pe aceeasi tema

- Orașele din Romania au inceput in ultima perioada o ampla campanie pentru inlocuirea parțiala a parcului auto al serviciilor de transport public cu autobuze electrice. Orașul Turda din județul Cluj a ieșit insa in evidența in aceasta saptamana dupa ce a pus in circulație 20 de autobuze electrice, care…

- Costin Ștucan il are invitat in aceasta dimineața pe Mircea Bornescu, fostul portar al Craiovei, Rapid, Petrolul și U Cluj. Cei doi vor discuta despre calificarea reușita de CFR in șaisprezecimile Europa League și cine ar putea fi cel mai accesibil adversar pentru „feroviari”. Pe langa reușita echipei…

- Scandalul de dopaj de la echipa de handbal feminin Corona Brașov a ținut prima pagina a publicațiilor de sport in ultimele saptamani. Federația Romana de Handbal a hotarat in cele din urma excluderea echipei ardelene din Liga Naționala. Fara a ne bucura in vreun fel de ceea ce s-a intamplat sub Tampa,…

- Daca structura sistemelor urbane, dar si ierarhia componentelor era strict controlata si planificata de regimurile totalitare, dupa 1989 lucrurile s-au schimbat radical. Orasele au inceput sa evolueze in conditii de competitivitate teritoriala. Competitivitatea e determinata pe de o parte de talia oraselor…

- Desi ne aflam dupa 3 ani de guvernare PSD si tot atâtea guverne, cele 8 spitale regionale ramân în continuare un vis. În raspunsul la o întrebare adresata de deputatul PNL Florin Roman guvernului se arata stadiul lucrarilor la cele 8 spitale regionale: se afla…

- Un incendiu a avut loc, vineri dupa amiaza, la o cabana de pe strada Somcutului din municipiul Dej.”Doua autospeciale pentru stins incendii intervin in aceste momente pentru lichidarea flacarilor care au cuprins circa 20 mp din acoperișul unei cabane.Solicitarea a fost facuta in jurul orei 13:20 pe…

- Asociația Orașelor din Romania (AOR) iși exprima mahnirea fața de inca o promisiune neonorata, facuta primarilor de Guvernul demis, care nu a adoptat in sedinta executivului hotararea referitoare la alocarea fondurilor necesare pentru plata facturilor din programele PNDL 1 si PNDL 2. Astfel, orașele…

- Europarlamentarul Pro Romania, Corina Crețu, susține ca spitalele regionale care ar fi trebuit sa fie gata in 2020 au fost din nou amanate și noul termen este 2027.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfarși pe 10 octombrie! Am verificat personal semnaturile și sunt sigur ca Guvernul Dancila…