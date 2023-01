Stiri pe aceeasi tema

- „Am depus la Parlamentul European o petiție. Am sesizat ca, pe langa ce se discuta la nivel oficial, Romania nu respecta decizii din aquis-ul comunitar și se exploateaza masa lemnoasa mai mult decat se declara. Am considerat ca trebuie sa facem mai mult, am studiat legislația, iar noi am ajuns la concluzia…

- Este zi de doliu in lumea muzicii din Romania! S-a stins din viața un indragit cantareț de muzica populara, la varsta de 85 de ani, din cauza faptului ca suferea de o boala cronica. A fost unul dintre cei mai apreciați interpreți de doine banațene din țara, iar muzica lui a ajuns sa fie ascultata și…

- CFR Calatori a anunțat ca urmeaza sa reintroduca trenurile Intercity . Acestea sunt garnituri de rang superior ce nu au mai circulat de șine de aproape 10 ani. CFR Calatori reintroduce trenurile Intercity, garnituri cu rang superior, care nu au mai circulat din 2014. Astfel, la 12 decembrie va intra…

- S a deschis Targul de Craciun de la Timișoara cu shaorma, prețuri prohibitive și un primar huiduit care nu a avut curaj sa spuna doua vorbe la microfon. Duminica la ora 17:30 a fost programata aprinderea luminițelor de sarbatoare in centrul orașului Timișoara. Primarul Timișoarei a urcat pe scena…

- In luna decembrie, orchestra JOHANN STRAUSS ENSEMBLE revine pe scenele din Romania alaturi de dirijorul Russell McGregor in cadrul turneului național al celui mai așteptat concert de muzica clasica dedicat sarbatorilor de iarna – „CRACIUN VIENEZ”. Astfel, peste 35 de instrumentiști, artiști invitați…

- O companie de tehnologie cu sediul in Timișoara a gasit soluția sa aiba caldura in cladire, fara sa plateasca facturi uriașe pentru gaze: in loc de calorifere, caldura vine de la servere, iar economia e de peste 120.000 de euro pe an.

- Asociația Scena Muzicala, in parteneriat cu Opera Naționala Romana din Timișoara, organizeaza marți, 22 noiembrie, de la ora 12:00, pe scena Teatrului Municipal “Traian Grozavescu”., un concert educațional dedicat copiilor din Lugoj. Misiunea de a captiva micul public ii revine lui Cristian Rudic,…

- Ultimele trei zile ale lunii octombrie aduc la Timișoara un eveniment unic in țara noastra, Classical ME Summit, o intalnire cu scopul de a revitaliza sectorul muzicii clasice. „Va anunțam cu incantare ca ne apropiem de startul unui eveniment unic in Romania – Classical ME Summit. Daca sunteți iubitori…