- O echipa a Fondului Monetar International, condusa de Jan Kees Martijn, seful misiunii pentru Romania, se va afla la Bucuresti in perioada 25 septembrie – 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti in baza Articolului IV, a anuntat institutia financiara internationala. Conform sursei…

- "Dupa 20 de ani de presedintie de dreapta, a venit timpul ca Partidul Social Democrat sa dea seful statului", spune Marcel Ciolacu. Declaratia vine dupa aparitia informatiei ca PSD si PNL se pregatesc sa mearga impreuna la alegerile de anul viitor.

- Cu toate ca rata inflației s-a triplat in Romania in 2022, romanii iși mențin cheltuielile pentru alimente, iar valoarea pieței de retail offline a inregistrat o creștere de 16%, conform informațiilor prezentate de Business Magazin.Conform unui comunicat emis de catre reprezentanții companiei de…

- Numirea fostului premier Victor Ponta drept consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu ar sugera ca exista “interese” ca Romania sa-și dezvolte relațiile cu Estul, explica o analiza realizata de Sabina Fati pentru Deutsche Welle. “In jurul premierului Marcel Ciolacu se strange cercul intereselor…

- Ministul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit despre numirea lui Victor Ponta in funcția de consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu.Sorin Grindeanu a discutat despre numirea lui Victor Ponta in funcția de consilier al premierului Marcel Ciolacu și a avut cuvinte de lauda la adresa…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.In iulie comparativ…

- Ucraina a devenit complet dependenta de rutele alternative din Uniunea Europeana pentru exporturile sale de cereale, dupa ce luna trecuta Rusia a decis sa paraseasca acordul international care permitea Ucrainei sa exporte cereale via porturile sale de la Marea Neagra, arata o analiza Reuters.Aceasta…

- Cinci state membre UE din Europa Centrala si de Est (CEE) vor cere impreuna miercuri Uniunii Europene sa extinda embargoul privind importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita care expira in 15 septembrie, pentru a preveni perturbari majore ale pietei, a declarat