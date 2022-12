Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, ofera detalii despre cum are loc procedura de interceptare a cetațenilor in Republica Moldova, cine se ocupa de aceasta, ce tehnica este utilizata, precum și de unde vin solicitarile. Declarațiile au fost facute de catre directorul…

- Șeful PSD, Marcel Ciolacu, a punctat ca Austria nu ar trebui sa se aștepte ca Romania sa nu foloseasca același drept de veto la votul care urmeaza cand Guvernul de la Viena o sa solicite șefia OSCE.

- In cautarea explicației pentru votul Austriei impotriva Romaniei, o posibila varianta este observarea afacerilor stranse pe care statul sau companiile austriece le au cu Rusia. Austria a votat, neașteptat, in Consiliul JAI, impotriva Romaniei , la data de 8 decembrie 2022. Cei care s-au pronunțat vehement…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a anunțat, miercuri seara, ca Austria va vota impotriva Romaniei in Consiliul JAI, la 8 decembrie 2022. Intrebat daca Austria va menține acest veto la adresa Romaniei, cancelarul Nehammer a reluat argumentația privind migranții ilegali care vin prin Romania, Bulgaria…

- Luni, 7 noiembrie, un copil de 13 ani din Drobeta Turnu Severin s-a aruncat in gol de pe o cladire abandonata. Noi informații aparute in spațiul public creioneaza o alta varianta cu privire la motivul sinuciderii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Dupa ce și-a pierdut un picior intr-un accident de mașina, Stela Bizdu face marturisiri din viața personala. Vedeta a povestit cum a trait momentele dupa ce tatal a murit in brațele mamei sale. Ea a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre momentul in care a cedat psihic. Cu ce ganuri s-a…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) s-a declarat luni gata sa se deplaseze in Ucraina si Rusia in aceasta saptamana pentru “a continua consultarile” vizand instituirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare de la Zaporojie, relateaza AFP. “Acest razboi…