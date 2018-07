Stiri pe aceeasi tema

- Romanian tennis players Irina Begu and Andreea Mitu, the beneficiaries of a wild card, qualified on Monday for the BRD Bucharest Open 2018 women's doubles quarter finals, with prizes worth 250,000 US dollars, after defeating the pair made up of Jani Reka-Luca (Hungary)/Chantal Skamlova (Slovakia),…

- Romania va avea inca o jucatoare pe tabloul principal al turneului feminin de tenis BRD Bucharest Open 2018, care are loc la Arenele BNR din Capitala, Irina Bara sau Alexandra Cadantu, care vor fi adversare in ultimul tur al calificarilor. Din cele cinci romance care au ajuns in turul secund al calificarilor,…

- Perechea Irina Begu/Mihaela Buzarnescu, cap de serie numarul 15, a eliminat, sambata, echipa Ana Bogdan/Kaitlyn Christian (Romania/SUA), in turul doi al probei de dublu feminin de la Wimbledon, informeaza news.ro.Begu si Buzarnescu s-au impus cu scorul de 6-2, 6-2, intr-o ora si trei minute.…

- Romancele s-au impus intr-o ora si 48 de minute in fata favoritelor numarul trei ale probei, la capatul unui meci echilibrat, cu destule rasturnari de scor. Buzarnescu si Olaru au inceput cu break, dar...

- Cuplul Mihaela Buzarnescu/Raluca Olaru a castigat proba de dublu de la Strasbourg, dupa ce a invins, sambata, in finala, cu scorul de 7-5, 7-5, perechea Nadia Kicenok/Anastasia Rodionova (Ucraina/Australia), cap de serie numarul 3, potrivit news.ro.Pentru castigarea trofeului Buzarnescu si…