- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 30 WTA) s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de la Birmingham, dupa o victorie muncita, 4-6, 6-3, 6-2 intr-o ora si 45 de minute, cu Petra Martic (45 WTA). Pentru un loc in semifinale, "Miki" se va lupta cu Elina Svitolina (25 de ani, 5 WTA),…

- Mihaela Buzarnescu, in sferturi la Birmingham, unde o va intalni pe Elina Svitolina. Jucatoarea romana Mihaela Buzarnescu s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA pe iarba de la Birmingham, dotat cu premii totale de 846.000 dolari, dupa ce a invins-o pe croata Petra Martic,…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, principala favorita, ucraineanca Elina Svitolina, a doua favorita, si cehoaica Petra Kvitova, cap de serie numarul patru, s-au calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Birmingham (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 846.000…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat in premiera in optimile turneului de la Roland Garros, dupa ce a obtinut, vineri, cea mai mare victorie a carierei, 6-3, 7-5 cu ucraineanca Elina Svitolina, a patra favorita.