- Mihaela Buzarnescu, locul 37 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Praga, dupa ce a invins-o pe cehoaica Kristyna Pliskova, locul 74 WTA, scor 6-2, 6-3. Romanca și-a continuat jocul excelent de la turneul din Cehia și nu i-a dat nicio șansa favoritei publicului. In primul set, Buzarnescu…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu, desemnata cap de serie numarul 7, o va infrunta, joi, pe Kristyna Pliskova (Cehia), in sferturile de finala ale turneului WTA de la Praga, dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Buzarnescu (29 ani, 37 WTA) a trecut miercuri, in optimi,…

- Perechea alcatuita din romanca Mihaela Buzarnescu si belarusa Lidia Morozova s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu la turneul de tenis de la Praga (WTA), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce au trecut cu 6-3, 4-6, 10-8 de cuplul Desirae Krawczyk (SUA)/Giuliana Olmos (Mexic).…

- Jucatoarea romana de tenis Gabriela Ruse s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului WTA de la Praga, cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a trecut in primul tur de americanca Bernarda Pera in trei seturi, 2-6, 6-1, 7-5. Gabriela Ruse, 20 de ani, locul 220 WTA, este venita din calificari.…