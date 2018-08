Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a castigat, duminica, primul sau titlu WTA din cariera, dupa ce a invins-o categoric pe grecoaica Maria Sakkari, cu 6-1, 6-0, in finala turneului de la San Jose...

- Mihaela Buzarnescu - Maria Sakkari finala. Mihaela Buzarnescu o va infrunta pe Maria Sakkari in finala turneului feminin de tenis de la San Jose (California). Meciul are loc la ora 0.00, iar rezultatul final il veți afla pe WWW.DCNEWS.RO.

- Calificarea Mihaelei Buzarnescu (30 de ani, 24 WTA) in finala turneului WTA Premier de la San Jose, dupa victoria cu Elise Mertens (22 de ani, 15 WTA), scor 4-6, 6-3, 6-1, a fost analizata și de presa internaționala. Site-ul oficial al WTA scrie: "Intr-o revanșa a finalei de la Hobart de la inceputul…

- Mihaela Buzarnescu va juca pentru prima data intr-o finala de turneu Premier. La randul ei, Maria Sakkari (locul 49 WTA) a invins-o pe americana Danielle Collins (42 WTA) in trei seturi, scor 3-6, 7-5, 6-2, si si-a asigurat locul in finala.

- Mihaela Buzarnescu (24 WTA, 30 de ani) a reușit un meci fantastic in fața belgiencei Elise Mertens (15 WTA, 22 de ani) și s-a calificat in finala de la San Jose dupa o victorie in 3 seturi, scor 4-6, 6-3, 6-1. Romanca de 30 de ani a obținut astfel calificarea in prima finala WTA Premier, acolo unde…

- Jucatoarea elena Maria Sakkari, locul 49 WTA, va fi adversara Mihaelei Buzarnescu in finala de simplu a turneului de categorie Premier de la San Jose. Sakkari a trecut in semifinale de americanca Danielle Collins, numarul 42 mondial, scor 3-6, 7-5, 6-2. Buzarnescu, locul 24 WTA si cap de serie numarul…

- Mihaela Buzarnescu (locul 24 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la San Jose din California, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Elise Mertens, scor 4-6, 6-3, 6-1. Adversara romancei din finala de la San Jose va fi grecoaica Maria Sakkari (locul 49 WTA).

- Mihaela Buzarnescu, locul 24 WTA, a reușit, vineri, sa ajunga in semifinalele turneului de la San Jose, California, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-1, 7-5 pe australianca Alja Tomljanovici, locul 65 WTA.Meciul a durat o ora și 26 de minute, iar sportiva din Romania a ajuns la a 36-a victorie in…