Mihaela Buzărnescu după accidentare: Mulţumesc tuturor celor care s-au gândit la mine Miki si-a sucit glezna in momentul in care a alergat dupa un vole al ucrainencei, s-a prabusit pe teren si a inceput sa urle de durere, apoi a stat minute bune in grija medicilor si a parasit arena in scaunul cu rotile, oferind imagini cutremuratoare pentru lumea tenisului. La cateva ore distanta de la unul dintre cele mai grele momente ale unei cariere in care a suferit enorm, Buzarnescu a avut un mesaj pentru fanii care s-au interesat de starea ei d (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

