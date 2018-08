Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a castigat, duminica, primul sau titlu WTA din cariera, dupa ce a invins-o categoric pe grecoaica Maria Sakkari, cu 6-1, 6-0, in finala turneului de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari. AGERPRES (editor: Mihai Tenea,…

- Mihaela Buzarnescu (29 de ani, 24 WTA) o infrunta in aceasta noapte pe jucatoarea din Grecia Maria Sakkari (23 de ani, 49 WTA), in finala turneului WTA Premier de la San Jose. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, duminica, la Digi Sport, ca o vede pe Mihaela Buzarnescu ajungand la Turneul Campioanelor, romanca avand un an foarte bun. Despre adversara lui Buzarnescu din finala de la San Jose, Maria Sakkari, Nastase a spus ca este “mai masculina” si arata “cam ca un…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a dispus in trei seturi de belgianca Elise Mertens, cu 4-6, 6-3, 6-1.

- Mihaela Buzarnescu (24 WTA, 30 de ani) a reușit un meci fantastic in fața belgiencei Elise Mertens (15 WTA, 22 de ani) și s-a calificat in finala de la San Jose dupa o victorie in 3 seturi, scor 4-6, 6-3, 6-1. Romanca de 30 de ani a obținut astfel calificarea in prima finala WTA Premier, acolo unde…

- Jucatoarea elena Maria Sakkari, locul 49 WTA, va fi adversara Mihaelei Buzarnescu in finala de simplu a turneului de categorie Premier de la San Jose. Sakkari a trecut in semifinale de americanca Danielle Collins, numarul 42 mondial, scor 3-6, 7-5, 6-2. Buzarnescu, locul 24 WTA si cap de serie numarul…

- Australianca Ajla Tomljanovic s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a trecut joi in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de poloneza Magdalena Frech, urmand sa dea piept cu romanca Mihaela Buzarnescu. Buzarnescu…