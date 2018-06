Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu, locul 28 WTA, a facut un nou meci epic, in turul al doilea al turneului de categorie Premier de la Eastbourne. Ea a invins-o, marti, cu scorul de 3-6, 7-6 (5), 6-3, pe belgianca Kiki Bertens, locul 20 WTA si cap de serie numarul 12, calificandu-se in optimile de finala. Romanca…

- LIVEBLOG Wimbledon 2018. Simona Halep, spre al doilea titlu de Mare Șlem al carierei. Al treilea turneu de Grand Slam al anului incepe cu calificarile, pe 25 iunie. Partidele de pe tabloul principal vor avea loc insa de pe 2 iunie. Competiția se va incheia pe 15 iulie. Turneul londonez va fi transmis…

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 33 WTA) a fost eliminata in primul tur al turneului Premier 5 de la Roma, scor 3-6, 6-7, de Shaui Zhang (29 de ani, 27 WTA). Primul set a fost dominat de chinezoaica, in ciuda unui procentaj slab al primului serviciu, 41 la suta. Buzarnescu și-a ridicat nivelul in actul…

- Irina Begu (38 WTA) s-a calificat in optimile turnelui Premier de la Charleston, invingand-o miercuri seara pe Claire Liu (SUA, 202 WTA), scor 6-4, 6-2. Mihaela Buzarnescu (39 WTA) a fost eliminata de Sara Errani (Italia, 95 WTA) in turul secund, scor 6-3, 6-7(5), 2-6.

- Irina Begu (Romania, 38 WTA) a inceput perfect turneul Premier de la Charleston, invingand-o marti seara cu 6-3, 6-4 pe Georgina Garcia-Perez (Spania, 154 WTA). Irina Begu a obtinut calificarea in turul secund la Charleston dupa o ora si 40 de minute de joc, dominand o adversara care exceleaza…