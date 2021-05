Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu (173 WTA) a invins-o, luni, pe Arantxa Rus (Olanda, 84 WTA), si s-a calificat in turul doi la Roland Garros. Buzarnescu a invins-o pe Rus in doua seturi, scor 7-5, 7-5, dupa o ora si 43 de minute de joc. In turul doi, Buzarnescu va evolua cu invingatoarea meciului…

- Mihaela Buzarnescu (33 de ani, 174 WTA) a invins-o pe olandeza Arantxa Rus (30 de ani, 83 WTA), scor 7-5, 7-5, și s-a calificat in turul secund de la Roland Garros 2021. Caștigatoarea duelului Buzarnescu - Rus va juca mai departe cu invingatoarea dintre Serena Williams (8 WTA) și Irina Begu (74 WTA)Sorana…

- Irina Begu, locul 74 WTA, o va intalni pe americanca Serena Williams, numarul 8 mondial si favorita 7, in primul tur al turneului de Grand Slam de la Roland Garros. Castigatoarea acestui meci va juca in faza urmatoare pe sportiva care se va impune in meciul Mihaela Buzarnescu (173 WTA) – Arantxa…

- ​Accidentata și fara posibilitatea de a acumula puncte în ierarhia mondiala, Simona Halep a înregistrat o noua coborâre în clasamentul pentru Turneul Campioanelor. România are 10 sportive în TOP 200 mondial, conform ierarhiei publicate luni. Sportive din România…

- Patru jucatoare din Romania au fost acceptate direct pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Acestea sunt Simona Halep, locul 3 WTA, Patricia Tig, locul 63 WTA, Sorana Cirstea, locul 67 WTA, si Irina Begu, locul 74 WTA. Ana Bogdan, locul 102 WTA, este prima…

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat spectaculos pe tabloul principal de simplu al turneului Miami Open (WTA), dotat cu premii totale de 3.260.190 de dolari. Romanca a invins-o pe germanca Anna-Lena Friedsam, cu 2-6, 7-6 (4), 7-5, marti, in runda finala a tabloului preliminar. Buzarnescu a avut o revenire…