- Monica Niculescu, favorita 28 si locul 144 WTA, a fost eliminata în turul I al calificarilor pe tabloul principal al Australian Open. Ea este a treia jucatoare româna care paraseste competitia în prima mansa preliminara, din tot atâtea intrate pe teren, dupa Irina Bara si Gabriela…

- Jucatoarele romane de tenis Irina Bara si Gabriela Talaba au pierdut, duminica, la Dubai (Emiratele Arabe Unite), in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Bara (25 ani, 119 WTA), cap de serie numarul 10 in preliminarii,…

- ​Jucatoarele române de tenis Irina Bara si Gabriela Talaba au pierdut, duminica, la Dubai (Emiratele Arabe Unite), în prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului Australian Open, primul de Grand Slam al anului, informeaza Agerpres.Bara (25 ani, 119 WTA,…

- Calificarile de la Australian Open debuteaza duminica, iar Romania are nu mai puțin de sapte reprezentanți in cele doua turnee preliminare, sase jucatoare și un singur jucator. Marius Copil este singurul roman care participa in calificarile masculine. Laura Ioana Paar, Jaqueline Cristian, Mihaela Buzarnescu,…

- Calificarile pentru Australian Open au inceput și jucatorii din țara noastra se pregatesc sa intre pe teren. Calificarile pentru Australian Open se desfasoara in perioada 10-13 ianuarie, la Doha (masculin) si Dubai (feminin). In primul tur de calificari la Doha, Marius Copil, singurul reprezentant masculin…

- Sapte jucatori romani, sase la feminin si unul la masculin, se vor alinia la startul calificarilor pentru tablourile principale de simplu ale turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Marius Copil (30 ani, 216 ATP) va juca al Doha, in Qatar, adversarul sau din primul tur fiind…

- ​Marius Copil, numarul 216 mondial, va juca împotriva australianului Dane Sweeny, locul 794 ATP, în primul tur al calificarilor la Australian Open.La feminin, Irina Bara, locul 119 WTA si favorita 10, va evolua cu japoneza Yuki Naito (184 WTA). Câstigatoarea acestui meci va…

- Cinci jucatoare romane sunt direct acceptate pe tabloul principal de simplu al Australian Open, primul grand slam al anului 2021, care va avea loc intre 8 si 21 februarie, la Melbourne. Acestea sunt Simona Halep, locul 2 WTA, Patricia Tig, locul 56, Sorana Cirstea, locul 71, Irina Begu, locul…