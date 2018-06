Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Buzarnescu a fost certata de fani chiar pe Facebook dupa ce in timpul meciului prin care s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Birmingham a injurat de mai multe ori.Citeste si: Protest la Parlament - Gestul extrem facut de un sustinator al opozitiei. Omul nu a cedat…

- Dupa succesul de la Roland Garros, Mihaela Buzarnescu (30 WTA) a reușit sa o invinga inca o data pe ucraineanca Elina Svitolina (5 WTA). Romanca a dominat autoritar partida cu a doua favorita a turneului Premier de la Birmingham și s-a impus in doua seturi, scor 6-3, 6-2. Victoria ii asigura Mihaelei…

- Culoar favorabil pentru Mihaela Buzarnescu la Birrmingham. Romanca a scapat de nume grele in drumul spre titlu. Și asta dupa ce jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, castigatoarea turneului de la Wimbledon de anul trecut, a fost invinsa in doua seturi, 2-6, 4-6, de Barbora Strycova (Cehia),…

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat în sferturile de finala ale turneului WTA pe iarba de la Birmingham, dotat cu premii totale de 846.000 dolari, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic, cu 4-6, 6-3, 6-2.

- In urma cu doua zile am prezentat, in exclusivitate, faptul ca Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu.(VEZI DETALII AICI) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in premiera, prima reacție a lui Adrian Cristea.(Console si accesorii gaming)Fotbalistul a oferit primele declarații…

- Fanii au observat ca Nicole Cherry s-a cam ingrașat in ultima perioada. Deși cantareața pare ca se simte bine in pielea ei și se pozeaza chiar și la piscina, admiratorii i-au atras atenția ca a cam pus ea. (Console si accesorii gaming) Nicole Cherry s-a rotunjit in ultima perioada, fapt pe care l-a…

- Partida Cordoba B - Merida, din liga a treia spaniola, a fost scena unui veritabil razboi. Arbitrul a anulat un gol al gazdelor, iar jucatorii de la Cordoba B au luat foc. In prelungiri, oaspeții au marcat golul victoriei din lovitura libera. Suficient incat sa declanșeze furia gazdelor. BATAIE…

- Mihaela Buzarnescu, 30 de ani, s-a calificat in finala turneului WTA de la Praga dupa ce a invins-o pe Camila Giorgi, scor 4-6, 6-3, 7-5, insa jucatoarea noastra a trecut prin momente dificile. Romanca, locul 37 WTA, a cedat nervos in setul decisiv, cand a cerut un moment de on-court coaching. Giorgi…