- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a castigat, duminica, primul sau titlu WTA din cariera, dupa ce a invins-o categoric pe grecoaica Maria Sakkari, cu 6-1, 6-0, in finala turneului de la San Jose...

- Mihaela Buzarnescu (locul 24 WTA) s-a calificat in finala turneului WTA de la San Jose din California, dupa ce a invins-o in trei seturi pe Elise Mertens, scor 4-6, 6-3, 6-1. Adversara romancei din finala de la San Jose va fi grecoaica Maria Sakkari (locul 49 WTA).

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, sambata, in finala turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a dispus in trei seturi de belgianca Elise Mertens, cu 4-6, 6-3, 6-1. Buzarnescu (30 ani, 24 WTA), a cincea favorita,…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat in semifinalele probei de dublu a turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, unde face pereche cu britanica Heather Watson. Vineri, in sferturile de finala, Buzarnescu si Watson s-au impus in doua…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale de 799.000 dolari, in urma victoriei cu 6-3, 4-6, 6-...

- Selectionata Croatiei a invins reprezentativa Islandei cu scorul de 2-1 (0-0), marti seara, la Rostov pe Don, si a castigat Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Adrian Dadarlat)

- Atletico Madrid a castigat pentru a treia oara trofeul Europa League la fotbal, dupa ce a invins-o pe Olympique Marseille cu scorul de 3-0 (1-0), in finala competitiei, desfasurata miercuri seara, pe stadionul Parc Olympique Lyonnais din Lyon. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Adrian…

- Gyor Audi ETO KC, detinatoarea trofeului, a castigat Liga Campionilor la handbal feminin, duminica seara, in Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, dupa ce a invins-o in finala pe Vardar Skopje cu scorul de 27-26 (9-9, 20-20), dupa prelungiri. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Adrian Dadarlat)