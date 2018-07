A fost marea absenta si de la eliberarea lui din inchisoare, si de la petrecerea care a urmat la pub-ul familiei. Toata lumea s-a intrebat unde e Mihaela Borcea, prima sotie a afaceristului eliberat ieri, dupa 4 ani si 4 luni de inchisoare. Ea, care a tinut fraiele familiei si afacerilor fostului actionar de la Dinamo. Ea, care a fost mereu alaturi de el, indiferent de iubirile lui pasagere ori legalizate, urmate sau nu de alti copii. Raspunsul a venit via Facebook, unde Mihaela Borcea a clarificat lucrurile in felul ei transant: „Dragii mei, am hotarat sa impartașesc cu voi cateva amintiri pe…