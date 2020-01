Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel are un motiv de bucurie in plus in aceasta zi. Dupa ce la inceputul lunii noiembrie Cristi Borcea a fost eliberat din inchisoare, astazi intreaga familie il sarbatorește deoarece este ziua sa de naștere.

- Nicolae al Romaniei a transmis un mesaj, joi, la implinirea a doi ani de la decesul regelui Mihai I, vorbind despre "dragostea și dorul de bunici care sunt unice". "Sa ne amintim cu drag de el mereu", a mai scris fostul principe Nicolae."Dragostea și dorul de bunici sunt unice. Doi ani de…

- Clipe de fericire in familia Borcea. Fiul cel mare al lui Cristi si al Mihaelei Borcea a implinit ieri frumoasa varsta de 22 de ani. Iata alaturi de cine si-a petrecut Patrick ziua de nastere si ce mesaj emotionant a primit din partea mamei lui.

- Mihaela Borcea traiește o frumoasa poveste de dragoste. Fosta soție a lui Cristi Borcea și-a refacut viața sentimentala și radiaza de fericire. Mihaela Borcea, in varsta de 49 de ani, a luat viața de la capat dupa divorțul de Cristi Borcea, cei doi ramanand in relații foarte bune dupa desparțire. Cu…

- A fost o perioada grea pentru familia Cristinei Pucean. In ultimele luni au avut parte de evenimente nefericite in viața lor, insa, treptat, iși recapata zambetul și cu toții merg mai departe. Dupa ce le-a ars casa, iar nepoțelul cunoscutei dansatoare a murit, au aflat ca vor avea un nou membru in familie.…

- Cristi Borcea, 49 de ani, este din nou in libertate și incearca sa se bucure de ea. Ex-dinamovistul a fost eliberat saptamana trecuta dupa ce a ispașit 9 luni in „Dosarul Retrocedarilor" și a plecat la Budapesta la o clinica pentru a-și rezolva cateva probleme medicale mai vechi. Acesta exclude sa…

- "30 octombrie 2015 ramane in memoria noastra una dintre cele mai triste zile, in care s-au frant destinele a zeci de tineri. Aceasta cumplita tragedie trebuie sa pastreze vie conștiința societații și sa redeștepte cele mai profunde sentimente: iubirea fața de semeni, compasiunea, solidaritatea,…

- A fost nunta mare in weekendul ce tocmai a trecut. Sora lui Culita Sterp, Ileana, s-a casatorit cu alesul inimii sale, iar evenimentul a iesit exact asa cum mirii au visat. Alaturi de ei au fost toti cei dragi, familie, prieteni, dar, bineinteles, si Carmen de la Salciua, care l-a insotit pe Culita…