Mihaela Borcea, diagnostic crunt din partea medicilor. Cum se simte ACUM

Mihaela Borcea a avut multe probleme de sanatate in trecut. Pe langa intoxicația cu mercur de acum ceva timp, in urma cu cațiva ani, mai exact in adolescența, a fost diagnosticata cu hepatita A. Din acest motiv, fosta soție a lui Cristi Borcea a ratat șansa de a intra la Facultatea de Medicina.

"Eu am vrut initial sa urmez medicina, numai ca am facut hepatita A in ultimul an de scoala, in clasa a 8-a si atunci viata mea s-a schimbat si am avut turnura spre altceva. Asa am ajuns in economic, am facut cel mai bun liceu economic de la acea vreme, ca alta varianta de-a alege un liceu bun…