- Cristi Borcea a anunțat ca iși va uni destinele cu Valentina Pelinel, iar Alina Vidican a fost printre primele persoane care a aflat vestea. Mihaela Borcea, MESAJ DUREROS dupa eliberarea fostului sot, Cristi Borcea. "Am clacat!" Surprinzator, Alina Vidican le-a dat binecuvantarea celor…

- Cristi Borcea a ieșit din inchisoare, luni, 2 iulie, si a fost asteptat la pioarta penitenciarului doar de Valentina Pelinel, mama copilului sau. Valentina Pelinel, primele declaratii dupa eliberarea lui Cristi Borcea. Dezvaluiri INTIME "Dragii mei, am hotarat sa impartasesc cu voi…

- Oficialii administrației Trump au insistat in mod repetat asupra faptului ca politica de separare a familiei pe care au implementat-o ​​in ultimele șase saptamani este una umana. Numai ca, dincolo de gardurile centrelor se intampla lucruri revoltatoare. Copiilor le sunt administrate droguri psihotrope…

- Cristi Borcea se afla acum dupa gratii, fiind condamnat in "Dosarul Transferurilor". "La 24 de ani, am avut primul copil, pe Cristi, apoi pe Violeta, si pe Stefania. Copiii mei sunt facuti toti din 3 in 3 ani. Am mai avut un baiat, dar s-a prapadit, Dumnezeu sa-l ierte! Era cel mai frumos.…

- Mihai Bendeac a recunoscut ca sufera de depresie. Și nu de curand, ci de o viața, dupa cum actorul a dezvaluit pe pagina sa de socializare. „NU sunt ateu! Din contra… Am studiat cat am putut fizica cuantica. Depresia cu care traiesc de o viata m-a impins la intrebari si cautari. Aceste cautari m-au…

- Melanie Gaydos are 28 de ani și sufera de displazie ectodermala, o maladie rara care te face sa arați precum un vampir. Boala de care sufera tânara împiedica dezvoltarea normala a danturii, unghiilor, cartilagiilor si a oaselor.

- Breeanna Shepherd are 23 de ani si a descoperit cu stupoare ca fiica ei de 2 ani e grav bolnava. Brynnleigh s-a nascut la termen, pe 11 octombrie 2013. In 2015, cand a implinit 2 ani, fata a intrat la pubertate. Cand a vazut ca ceva este in neregula cu fiica ei, mama a dus-o […] The post Fata de 2 ani…

- Dumitru Dragomir a povestit ca fiul și nepotul sau au avut de suferit dupa incidentele de la meciul CSA Steaua - Academia Rapid, scor 1-3, din Liga a 4-a. "Acum toți imi dau dreptate cu «legea Dragomir» (n.r. legea 4). Legea e perfecta, dar nu se respecta. Huliganii nu trebuie sa aiba acces pe stadion,…