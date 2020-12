Nutriționistul Mihaela Bilic vorbește despre „descoperirea anului 2020” – lactoferina. O glico-proteina utila și celor care sufera de boli grave. „Dupa cum vad eu, descoperirea lactoferinei s-ar putea sa fie peste Vitamina C. Ea exista in lapte și in secrețiile oricarui animal, in lichidele secretate de organism. Deci, pe langa lapte, la orice mamifer exista in saliva, in secrețiile nazale, in lacrimi, in tot ceea ce inseamna sucuri digestive. De ce este prezenta? Pentru ca are capacitatea incredibila – ca un fel de agent de paza la toate aceste orificii de intrare a agenților patogeni in organism.…