Mihaela Bilic: „Cartofii îngrașă mai puțin decât pâinea”

Mihaela Bilic: „Cartofii îngrașă mai puțin decât pâinea” Cartofii se numara printre legumele nelipsite din bucatariile romanilor. Sunt gustoși, sunt sațioși, sunt ieftini, se gasesc peste tot și pot fi preparați in nenumarate feluri. dar cat de buni sunt ei pentru persoanele care incearca sa scape de surplusul kilogramelor? Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O gasești AICI . Medicul nutriționist Mihaela Bilic spune ca, spre deosebire de paine, cartoful ingrașa mai puțin, așadar este mai recomandat in dieta celor care se lupta cu kilogramele suplimentare. Dar acest lucru este valabil doar in anumite condiții. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

