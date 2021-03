Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au detectat peste 50 de noi substante chimice din mediul inconjurator in corpurile oamenilor, marea majoritate fiind compusi putin cunoscuti sau necunoscuti. Aceste substante chimice, care nu au mai fost observate anterior la oameni, au fost descoperite in cadrul unui studiu efectuat pe…

- Mihaela Bilic a venit azi in platou la SuperNeatza unde a vorbit despre ceea ce ar trebui sa mancam in Postul Paștelui, dar și ce greșeli trebuie sa evitam in Postul Paștelui. Mihaela Bilic, avertisment pentru romani Mihaela Bilic trage un semnal de alarma și spune ca cei care se așteapta sa slabeasca…

- Salarii 2021. Gabi Firea, avertisment ingrijorator pentru romani. Fostul edil al Capitalei avertizeaza ca salariile medicilor, profesorilor, pompierilor vor scadea, in timp ce veniturile demnitarilor vor fi marite.Salarii 2021.Gabriela Firea anunța ca veniturile pentru mai multe clase sociale se vor…

- CARANSEBES – Impresionanta descoperire a fost facuta aseara in cartierul Valea Cenchii din Caransebes, in zona depozitului militar al unei foste unitati militare, dezafectat de aproximativ 15 ani! In zona in care se afla mai multe cladiri in paragina, neimprejmuite, au fost identificate in jur de o…

- Cercetatorii de la British Antarctic Survey (BAS) au descoperit "creaturi stranii" sub un strat de gheata cu grosimea de 900 de metri in Antarctica, potrivit unui studiu publicat luni in revista Frontiers in Marine Science, informeaza DPA. Forand prin banchiza Filchner-Ronne, cercetatorii…

- PSD intenționeaza sa depuna o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu. „Oamenii politici, cand au de-a face cu sanatatea romanilor si cu viata noastra, sa-si asume responsabilitate clara politic. Am ajuns in situatia aberanta in care ministrul Sanatatii spune ca nu are incredere…

- Oamenii de stiinta din Egipt au realizat o descoperire arheologica semnificativa in necropola Saqqara, situata la sud de Cairo, printre obiectele aduse la lumina numarandu-se 54 de sarcofage din lemn, multe dintre acestea datand din urma cu 3.000 de ani, din timpul Noului Regat, informeaza Reuters si…