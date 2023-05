Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile din Romania au ajuns sa depașeasca orice imaginație, iar acest lucru pare ca se intampla in continuare. Un aliment a ajuns sa coste 50 lei kilogramul in piețele din țara, iar clienților li se pare un preț exagerat. Mulți refuza sa il cumpere din cauza ca nu iși permit.

- Ministrul a spus ca a vazut preturi de 20, 35 de lei la fermieri, iar unii isi iau pentru ca sunt trufandale, nu va fi pretul acesta cand va incepe productia.„Luati-va dupa mine, ce zic eu, va duc in loc sigur. In primul rand, in fiecare dimineata, Petre Daea are comunicare cu tara, la 7.30. In fiecare…

- Deși din punct de vedere al averii personale, frații Dedeman nu o duc prea bine, dupa cum relatam de curand, pe plan profesional cei doi anunța sute de angajari in Romania, iar daca ne luam dupa salariile pe care le ofera oamenilor, putem spune ca nu mai are importanța pe ce loc s-ar afla in […] The…

- Ciprian Dascalu, economist sef al Bancii Comerciale Romane, a declarat ca pe final de an putem vedea o inflatie de 7,7%, dar a precizat ca inflatia de baza care elimina preturile volatile ar putea fi de 9,8 – 9,9%. Ciprian Dascalu a afirmat, joi, la Evenimentul News.ro – Perspectivele macroeconomice…

- Intr-o piața din Capitala un kilogram de roșii a ajuns sa coste chiar și 23 de lei. Prețurile au crescut simțitor, iar mulți spun ca nu iși mai permit sa cumpere. Statisticile arata o scumpire de 6%, dar in realitate prețurile sunt mult mai piperate.„Doua legaturi de loboda, salata și ridichi, trei…

- Un raport realizat de un dezvoltator imobiliar arata ca prețurile din Cluj-Napoca sunt mult mai mari decat ar trebui, ceea ce face piața imobiliara clujeana sa fie una dintre cel mai puțin accesibile din Romania. Studiul arata ca, o analiza de evaluare indica ca proprietațile rezidențiale din Bucuresti…

- Un raport realizat de un dezvoltator imobiliar arata ca prețurile din Cluj-Napoca sunt mult mai mari decat ar trebui, ceea ce face piața imobiliara clujeana sa fie una dintre cel mai puțin accesibile din Romania.Studiul arata ca, o analiza de evaluare indica ca proprietațile rezidențiale din Bucuresti…

- Diferențe uriașe intre salariile din UE: Romania, pe locul trei din coada, cu puțin peste 600 de euro In 2023, salariile variaza in UE de la 398 de euro/luna la 2.387 euro/luna, dupa ce majoritatea statelor din UE au majorat salariile minime in incercarea de a acoperi inflația uriașa. 22 de state membre…