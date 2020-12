Mihaela Anghel este primul român vaccinat împotriva COVID-19! În februarie a.c., ea a preluat primul pacient infectat Cadrul medical cu o vechime de patru ani, asistenta a fost ținuta sub observație dupa vaccin. Astazi, la ora 09.00 a inceput campania naționala de vaccinare anti COVID-19, iar o ora mai tarziu, in toata țara. Aflata in prima linie a luptei impotriva virusului, Mihaela Anghel a fost membra a echipei medicale care, la data de 27 februarie a.c., a preluat primul pacient din Romania confirmat cu virusul SARS-CoV-2. "Este inceputul sfarșitului pandemiei", a spus Mihaela Anghel dupa vaccinare, precizand ca se simte privilegiata pentru faptul ca a fost prima persoana din țara noastra vaccinata. Și alți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

