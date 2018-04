Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala cubaneza se intruneste miercuri si joi pentru a-l desemna pe noul presedinte al tarii, deschizand astfel calea unei tranzitii istorice dupa sase decenii in care fratii Castro au detinut puterea, relateaza AFP. Prevazuta mai intai joi, sesiunea plenara a noii adunari, rezultate in…

- Alegerile TSD Prahova se apropie cu pasi repezi. Primul inscris in cursa pentru functia de presedinte este Adrian Bucur, un tanar in varsta de 30 de ani din Ploiesti, licentiat in Drept, membru PSD din 2014. Iata profilul candidatului: Nascut in anul 1988, Adrian Bucur a urmat cursurile Colegiului…

- Razvan Burleanu, Ionut Lupescu, Marcel Puscas, Sorin Raducanu si Ilie Dragan si-au depus dosare de candidatura in termenul statutar, care a expirat astazi, la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, programate la 18 aprilie, la Casa Fotbalului. Surse din cadrul FRF au declarat, marti,…

- Nicolae Grigorescu , pictor Nascut:15 mai 1838 Pitaru, Romania Decedat 21 iulie 1907 (69 de ani) Campina, Romania Parinți: Ion și Ruxandra Grigorescu Frați și surori: Maria, Elena, Gheorghe și inca trei Casatorit :cu Maria Dancs Copii: Gheorghe Grigorescu Cetațenie:Romania , oraș :Campina Ocupație:…

- Pentru prima data in aproape 60 de ani, dupa era fratilor Fidel (decedat in 2016) si Raul, presedintia insulei ii va reveni unei persoane care nu a pus mana pe arma in timpul revolutiei din 1959. Numele acesteia va deveni cunoscut la 19 aprilie. Aceasta data nu este deloc una intamplatoare. Este…

- Transportatorii aerieni din Rusia nu sunt interesati sa construiasca noi baze de reparatii pentru avioane pe teritoriul tarii, a declarat Maxim Sokolov, ministrul transporturilor din Federatia Rusa, potrivit agentiei ruse Regnum, citat de Rador. „Aceasta piata este destul de mare in ceea ce priveste…

- GSP.RO l-a prezentat azi pe Ștefan Craciunescu, un tanar de 29 de ani din Alexandria care are in plan sa candideze la șefia FRF in 18 aprilie. Fost student la Academia de Poliție, la Drept și "Sport și performanța motrica", Ștefan Craciunescu și-a construit deja programul cu care vrea sa-i faca pe oamenii…