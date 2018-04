Miguel Bermudez a fost ales presedinte al Cubei

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia electorala din Ungaria (NVI) a confirmat duminica rezultatul final al alegerilor parlamentare din 12 aprilie, la care partidul Fidesz al premierului nationalist Viktor Orban a obtinut 133 de locuri din cele 199, cat numara parlamentul de la Budapesta, adica o majoritate clara de doua treimi.…

- Dupa ce Telegram a refuzat sa furnizeze serviciilor de securitate FSB cheile de criptare care ar permite citirea mesajelor utlizatorilor, autoritatea rusa de reglementare in domeniul telecomunicatiilor a sesizat justitia, cerand blocarea acesteui serviciu de mesagerie. Agentia Roskomnadzor…

- Opozitia rusa si organizatii neguvernamentale au denuntat mii de nereguli la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, destinate indeosebi sa creasca participarea la scrutinul la care presedintele Vladimir Putin ar urma sa fie reales fara probleme pentru al patrulea mandat, informeaza AFP.…

- Ultima vizita pe care presedintele rus Vladimir Putin a facut-o inaintea scrutinului de duminica a fost chiar in Crimeea, pentru a marca 4 ani de la anexarea fortata a regiunii.Rusia a anexat in 2014 regiunea ucraineana Crimeea, o decizie condamnata dur pe plan international. Vladimir…

- Justitia belgiana a somat vineri Facebook sa inceteze sa-i urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi, care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro. Gigantul IT a anuntat ca intentioneaza sa atace decizia cu apel, informeaza…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, liberalul Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for ma. "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare.…

- Oficiul federal pentru protectia Constitutiei germane (BfV, serviciul german de informatii interne), banuieste ca Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC, Coreea de Nord - n.red.) se foloseste de ambasada sa din Berlin pentru a obtine componente tehnologice pentru programul sau de rachete.…

- Guvernul Republicii Moldova a avizat pozitiv introducerea in Constitutie a unor amendamente cu privire la orientarea proeuropeana a tarii, decizie criticata dur de presedintele Igor Dodon, care sustine ca Guvernul a comis un act contrar vointei poporului, fiind "o provocare care are drept scop divizarea…